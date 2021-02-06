شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ«بلينكن»: نتطلع للعمل مع أمريكا لمواجهة التحديات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً أمس، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ سموه، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.