السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.. استعرضا العلاقات الاستراتيجية

المناطق - الرياض

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وهنأ سموه، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك، استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.