السعودية | إدارة تطبيق توكلنا: الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي يحد من دخول المستخدمين

المناطق - الرياض

أعلنت إدارة تطبيق توكلنا أنه بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود العاملين في التطبيق من أبناء وبنات هذا الوطن، فقد جرى الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة، استمرت منذ عصر الثلاثاء وحتى مساء أمس الخميس.

وأكدت إدارة تطبيق توكلنا أن التطبيق يعمل بكفاءة عالية الآن، مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيُعمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفي مقدمتها: خدمة حجز فحص كورونا، خدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت الإدارة شكرها لعموم المستخدمين على عميق تفهمهم لهذا الإشكال التقني، الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق، التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق توكلنا لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحال والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية، وهو رقم ضخم جدًا لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية، منوهة إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أي مشكلات تقنية جوهرية، حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 ملايين مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل، يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق، مبينة أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط، بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد قُدمت بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين، من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق توكلنا التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين، دعمًا لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حاثة جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.