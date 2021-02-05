شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: التطبيق يعمل بكفاءة عالية بعد معالجة الخلل التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح تطبيق «توكلنا» في الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية.

وأوضح التطبيق أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من التطبيق في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم الدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.