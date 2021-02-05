مجلس التعاون الخليجي يرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - واس

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باتفاق الأشقاء في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وأعرب الأمين العام عن أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي الشقيق.

الحجرف يشيد بجهود الأمم المتحدة:

وأشاد الدكتور الحجرف بجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بهذا الاتفاق، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء ليبيا كافة، ويعزز وحدتها الوطنية.

