القبض على شخصين سرقا مركبتين أثناء تركهما في وضع التشغيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة المدينة المنورة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة مركبتين أثناء التوقف أمام أحد المحلات التجارية أثناء تركها في وضع التشغيل.

تفاصيل القبض على الفاعلين:

بحسب سناب الداخلية، مساء اليوم الجمعة، بتتبع كاميرات المراقبة الموجودة بالموقع شوهد المتهمان وهما يسرقان بسرعة إحدى المركبات، وتكرر أسلوب السرقة مع مركبة أخرى في موقع آخر، وتبين أنهما مواطنان، وأقرا بما نُسب إليهما.

وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.



