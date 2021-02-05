أمانة الشمالية تنفِّذ 579 جولة رقابية وتنذر 12 منشأة

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شكرا لقرائتكم أمانة الشمالية تنفِّذ 579 جولة رقابية وتنذر 12 منشأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة الشمالية تنفِّذ 579 جولة رقابية وتنذر 12 منشأة
مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق توكلنا
متابعات الخليج 365 - واس
نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع 579 جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن ضبط (7) مخالفات للإجراءات الاحترازية وإنذار (12) منشأة تجارية.
الالتزام بـ البروتوكولات الوقائية:
وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بـ “البروتوكولات” الوقائية ، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين،حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.
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