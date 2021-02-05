الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الطائف

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، أمام حركة المركبات.

فتح طريق الهدا:

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق على موقع تويتر: إنه إلحاقًا بالإعلان السابق بشأن إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب تدني مدى الرؤية؛ نود التنويه بأنه تمت إعادة فتح الطريق في كلا الاتجاهين لحركة المركبات.

وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، أهمية التقيد بإجراءات السلامة أثناء القيادة.

أمطار على الطائف:

يُشار إلى أن محافظة الطائف شهدت منذ ظهر اليوم وحتى المساء أمطارًا تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.

وتوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تتراجع درجة الحرارة في عدد من المناطق لما يصل إلى 8 درجات خلال الأيام المقبلة بسبب الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

تراجع درجة الحرارة المتوقعة:

وقال الحصيني: متوقع موجة برد متوسطة القوة، ومتوقع أن توالي درجة الحرارة انخفاضها تدريجيًّا وعودة الأجواء الباردة على المناطق الشمالية ثم الغربية من اليوم الجمعة 23/ 6/ 1442هـ ومن السبت 24/ 6/ 1442هـ تعود الأجواء الباردة على المنطقة الوسطى ويتراوح مقدار الانخفاض من 3 إلى 8 درجات مئوية عما سجلته يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442هـ مع نشاط للرياح يستمر عدة أيام.

