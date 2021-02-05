توقعات بـ أمطار وبرد على 11 منطقة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف مركز الأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار على 11 منطقة:

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 11 منطقة، وهي مناطق (حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وجازان)، وأجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وعلى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تتراجع درجة الحرارة في عدد من المناطق لما يصل إلى 8 درجات خلال الأيام المقبلة بسبب الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

تراجع درجة الحرارة المتوقعة:

وقال الحصيني: متوقع موجة برد متوسطة القوة، ومتوقع أن توالي درجة الحرارة انخفاضها تدريجيًا وعودة الأجواء الباردة على المناطق الشمالية ثم الغربية من اليوم الجمعة 23/ 6/ 1442هـ ومن السبت 24/ 6/ 1442هـ تعود الأجواء الباردة على المنطقة الوسطى ويتراوح مقدار الانخفاض من 3 إلى 8 درجات مئوية عما سجلته يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442هـ مع نشاط للرياح يستمر عدة أيام.

