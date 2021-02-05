شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السلمي» يوضح حكم استخدام كبسولات الفيلر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، حكم استخدام كبسولات الفيلر.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة"، أنه يجوز للمرأة استخدامها إذا لم يكن استخدامها يضر بالصحة.

وأضاف أن من حق المرأة أن تتجمل، ويمكن لها تناول هذه الكبسولات طالما أنها ستكون مفيدة لها، داعيا الراغبات في تناولها إلى الذهاب إلى طبيب مختص لتحديد الكبسولات المناسبة لها.