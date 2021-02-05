شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة رحالة قرر البقاء في المملكة أثناء أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

سلط تقرير بثه برنامج في اسبوع mbc , الضوء على قصة رحالة قرر البقاء هو وأسرته في المملكة أثناء أزمة كورونا .

تفصيلا، زار الرحالة شتيفن وأسرته أكثر من عشرين دولة قاطعا الآلاف الأميال للوصول إلى الجوف بالسعودية ، وتحولت المركبة لمستودع للهدايا التي قدمها المواطنين للأسرة أثناء عبورهم مدن المملكة.

وقال شتيفن: " في فبراير 2020وصلنا إلى المملكة كان دخول الحدود مدهشا وكنا من أوائل السياح الذين دخلوا المملكة عبر الأردن وكانت تجربة رائعة والناس في المنفذ الحدودي ودودين",.

وأضاف"لانقضي الكثير من الوقت داخل المركبة بل نقضي معظم الوقت خارجا ، المركبة فيها كل شىء لكن نفضل الخروج, ولدينا سيارة صغيرة مليئة بالهدايا التي حصلنا عليها من المواطنين"

وتابع الرحالة" التجربة في المملكة غيرت حياتي، فعندما انتشرت كورونا في العالم منذ عام قررت البقاء في المملكة وعدم المغامرة بالسفر إلى أي وجهة أخرى، فالطريقة التي تعاملت بها الدولة مع كورونا جيدة، كان هناك تركيز شديد وتطبيق صارم أدى إلى انخفاض الأعداد على عكس الذي حدث في ألمانيا".