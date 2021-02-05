شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوضح "كيف ندير الخوف من فيروس كورونا؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي طريقة إدارة الخوف من فيروس كورونا المستجد

وقال طارق الحبيب أن "الخوف من كورونا أمر طبيعي ، ويمكن أن ندير الخوف بتحويل المشاعر إلى مشاريع عن طريق لبس قفاز وإرتداء الكمامة ".

وأضاف الاستشاري "لابد من تنفيذ التوجيهات الواضحة فالاخلاق لاتصنع الأنظمة أما الأنظمة الواضحة الصارمة مثل المتواجدة في المملكة تصنع الأخلاق".

وأشار إلى أنه لابد من وضع نظام صارم يسلكه الناس حتي لو أظهروا الضيق منه ، فبعد فترة عندما يجدون أثره سيصبح جزء من أخلاقياتهم فيحافظون على هذه الأنظمة ".