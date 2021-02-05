شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. جمعية الموارد البشرية : المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف يجب ربطها بـ"أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، على ضرورة أن تعمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على تقييم الجامعات والمعاهد.

كما أكد، خلال مشاركته في برنامج يا هلا المذاع روتانا خليجية، على ضرورة ربط المنصة بالوزارات وتطبيق أبشر من أجل القضاء على سلبيات وفساد سوق العمل.

وأضاف أن بيئة العمل في المملكة تحتاج لقوانين قوية لمكافحة التستر التجاري، وضبط المخالفين لأنظمة العمل.