شكرا لمتابعة خبر عن طبيب بمستشفى الملك فهد: التراخي في الإجراءات الاحترازية سبب في ارتفاع إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال أحد مشرفي فريق مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد بجدة، أن تراخي البعض وشعورهم بالأمان، وراء ارتفاع الإصابة بكورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور علي الزهراني، خلال مداخلة مع الإخبارية: "الأوضاع كانت تحت السيطرة، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، رُصدت بعض التفشيات، وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع المنحنى بنسبة 200% مقارنةً بأقل بنقطة تم الوصول إليها في بداية يناير.

وأضاف "خلال اليومين الماضيين كسرنا حاجز الـ300 إصابة صعودًا, وارتفاع الإصابة يعني أنه ستكون هناك زيادة في الحالات الحرجة والوفيات؛ الأمر الذي سيخلق ضغطًا على أسرَّة العناية المركزة، ويضع عبئًا كبيرًا على النظام الصحي.. أكبر مؤشر على أن الأوضاع لدينا أصبحت على عكس ما كانت عليه في السابق، أن وزارة الداخلية فرضت بعض القيود لحماية المواطنين والمقيمين، المرحلة الحالية حساسة وخطيرة، ويجب علينا المزيد من الالتزام والحذر".

وتابع"التخوف الآن من تهاون وتراخي البعض، وأعتقد أن شعور البعض بالأمان جعلهم يتهاونون في اتخاذ الإجراءات الوقائية ظنًّا منهم أن خطر الفيروس انتهى.. وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".