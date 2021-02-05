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النمر يوضح تأثير العصفر على ضغط الدم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الجمعة، تأثير العصفر على ضغط الدم.

قال النمر أن أغلب الدراسات الحديثه تشير إلى أنه يخفض الضغط قليلا ولايرفعه لكن ليس لدرجة أن يكون علاجا للضغط.

والعصفر هو عبارة عن نبتة عشبية معمرة من فصيلة النجميات وهي معروفة كثيراً بصبغ الأطعمة وتُعتبر بديل للزعفران، وتحتوي هذه العشبة على العديد من العناصر الغذائية التي تقدم الكثير من الفوائد للصحة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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