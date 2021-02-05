الجهات الأمنية تغلق الواجهات البحرية في جدة لهذا السبب !

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وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ‎أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية وذلك بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار ‎فيروس كورونا و اتباعاً للتعليمات و الإجراءات الإحترازية حيث وجهت قبل قليل الجهات الأمنية نداء تطلب من الزوار المغادرة . Source sabq





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