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«الشؤون الإسلامية» تدعو المصلين للإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت أهمية تعاون الجميع لحماية مرتادي بيوت الله من ..

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد " 1933 " أو عبر رابط الخدمة، مؤكدة أهمية تعاون الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.

وكان مركز خدمة الاتصال الموحد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الماضي 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، علماً أن فريق المركز يقوم بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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