شرطة القصيم: معاقبة مسؤول عن تجمع مخالف وصاحب الاستراحة وكل من حضر

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، داخل إحدى الاستراحات؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهم.

وأكد تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.