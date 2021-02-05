أمانة الرياض: إجراءات مشددة في مقابر العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات احترازية مشددة في مقابر العاصمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي بيانٍ عبر حسابها على «تويتر»، قالت الأمانة: «إجراءات احترازية مشددة في مقابر العاصمة»، مشددةً على أن أمانة منطقة الرياض تنظم أعمال الدفن والصلاة على الجنائز؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وضمن تدابير تحقق التباعد وتحد من التجمعات.

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