توزيع حوالي 95 طنًّا من السلال الغذائية على المحتاجين بدارفور السودانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 94 طنًّا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في محليتي نيالا وبليل بولاية جنوب دارفور بجمهورية السودان، استفاد منها 4200 فرد.

وجرى توزيع 400 سلة غذائية في محلية نيالا بولاية جنوب دارفور، استفاد منها 2400 فرد، و300 سلة غذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، استفاد منها 1800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

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