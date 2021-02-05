«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على 11 منطقة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية، السبت، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 11 منطقة بالمملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان: «يستمر –بمشيئة الله تعالى– التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وجازان)، وأجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وعلى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «مركز الأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وأكد أن الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة السبت:

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق