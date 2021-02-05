إغلاق 25 منشأة مخالفة.. ومصادرة مواد غذائية فاسدة بالقصيم

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (25) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ (1961) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة؛ لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والمراكز الرياضية.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار (209) إشعارات ومخالفات بلدية، و(43) مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة (320) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.