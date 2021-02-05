مقطع يوثق عملية سرقة بـ«مسدس لعبة» في أحد بنوك الرياض.. والشرطة تطيح بالجاني

أعلنت وزارة الداخلية، أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على وافد من الجنسیة الفلبینیة نفذ جريمة سلب تحت تھديد السلاح باستخدام مجسم مسدس، لعمیل كان يقوم بإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك بالرياض.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لجريمة سلب تحت تهديد السلاح، أثناء قيامه بإيداع مبلغ 25 ألف و500 ريال بأحد البنوك في حي أشبيليه بمدينة الرياضن وتمكن الجاني من الفرار قبل وصول رجال الأمن.

وقال البيان: أسفرت إجراءات الاستدلال البحثي والتحريات من جانب فريق مختص بإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عن تحديد هوية الجاني، وهو مقيم يحمل الجنسية الفليبنية بالعقد الثالث من العمر، والقبض عليه حيث أقر بإقدامه على ارتكاب الجريمة باستخدام مجسم مسدس، وتم إيقاف المتهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.