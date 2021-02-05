جولات رقابية بالمدينة لمكافحة انتشار «كورونا»

تتابع أمانة منطقة المدينة المنورة، جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة انتشار جائحة كورونا، من خلال تعزيز الجولات الرقابية الميدانية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الميادين والأسواق والأماكن العامة ومحيط المسجد النبوي والمزارات التاريخية.

وعززت الأمانة جولاتها الرقابية، ورفعت وتيرة أعمالها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي بالبروتوكولات الصحية المفروضة من قبل الجهات المعنية.

كما خصصت مجموعة من المراقبين الصحيين لمراقبة الأسواق لمتابعة العمل، والقيام بالجولات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك، وتشديد الرقابة على المطاعم والمخابز ومحال الحلويات والفنادق وأسواق النفع العام، إضافة إلى متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، التي يمر بها الزوار على الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والزوار، التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز طوارئ البلاغات 940.