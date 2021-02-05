«الزكاة والدخل» تحدد آلية الحصول على الرقم والشهادة الضريبية

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية الحصول على الرقم الضريبي، وكذلك الشهادة الضريبية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن الرقم الضريبي يُصدر للمنشآت والأفراد بعد التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الرقم الضريبي يتكون من 15 خانة، ويكون موضحًا في شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

كما يتم إصدار الشهادة الضريبية بعد إتمام التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما يمكنك طباعة الشهادة من خلال حسابك في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل من أيقونة المراسلات.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أوضحت عبر موقع «تويتر»: «المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187500 ريال، فغير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة».

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