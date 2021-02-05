تحدد هوية المسؤول عن التجمع المخالف في القصيم وتطبيق العقوبات المقررة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أعلن الأمن العام أن شرطة منطقة القصيم حددت هوية المسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات داخل إحدى الاستراحات وصاحب المنشأة، وتم تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهم.

تجمع مخالف في القصيم:

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن هذا جاء بعد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمعًا مخالفًا للائحة للحد من التجمعات والتي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل إحدى الاستراحات.

تحديد هوية المسؤول:

ولفتت إلى أنه تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وصاحب المنشأة وكل من حضر، كما تم تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهم، وتحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، حيث اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.



