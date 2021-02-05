كيف تتعامل مع شخص مُصاب بـ لدغة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الجمعة، الضوء على طريقة التعامل مع شخص مُصاب بـ لدغة.

طريقة التعامل مع اللدغة:

وبين الهلال الأحمر عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يجب طلب الإسعاف فورًا عند إصابة شخص بلدغة، وذلك بالاتصال على رقم (997) أو عبر تطبيق أسعفني، كما يمكن مساعدة المصاب أيضًا إذا كان واعيًا، بطلب الاستلقاء على ظهره، وجعل موضع اللدغة في مستوى أسفل من مستوى القلب.

وتابعت أنه يتم المسح على موضع اللدغة بالكحول أو بالماء والصابون وتثبيت الطرف المصاب بجبيرة لتوقف حركتها.



