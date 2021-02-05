أمانة القصيم تغلق 25 منشأة مخالفة وتنفذ 1900 جولة رقابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أغلقت أمانة منطقة القصيم يوم أمس الخميس (25) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ 1961 جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

جهود رقابية مكثفة لـ أمانة القصيم:

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة القصيم وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

209 إشعارات ومخالفات:

كما تضمنت الجولات الرقابية يوم أمس الأربعاء إصدار 209 إشعارات ومخالفات بلدية و43 مخالفة للتدابير الاحترازية ومصادرة 320 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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