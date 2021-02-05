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أمانة القصيم تغلق 25 منشأة مخالفة وتنفذ 1900 جولة رقابية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

أمانة القصيم تغلق 25 منشأة مخالفة وتنفذ 1900 جولة رقابية

مصادرة 320 من المواد الغذائية الفاسدة

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أغلقت أمانة منطقة القصيم يوم أمس الخميس (25) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس ، بعد تنفيذ 1961 جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

جهود رقابية مكثفة لـ أمانة القصيم: 

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة القصيم وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز ، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

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209 إشعارات ومخالفات: 

كما تضمنت الجولات الرقابية يوم أمس الأربعاء إصدار 209 إشعارات ومخالفات بلدية و43 مخالفة للتدابير الاحترازية ومصادرة 320 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أمانة القصيم تغلق 25 منشأة مخالفة وتنفذ 1900 جولة رقابية
أمانة القصيم تغلق 25 منشأة مخالفة وتنفذ 1900 جولة رقابية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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