التجارة: 4 ضوابط إلزامية للإعلان في منصات التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن هناك 4 ضوابط إلزامية للإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

ضوابط الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي:

وقال الحسين في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن ضوابط الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى الشخص أو المؤسسة، من أهمها أن يصرح بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، ويذكر اسم المنتج المعلن عنه، واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات كاذبة أو الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش أو الإعلان عن منتج لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها.

وأكد متحدث التجارة أنه عند مشاهدة إعلان مخالف يجب الإبلاغ عنه عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف حماية المستهلك 1900.

