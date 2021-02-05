التقاعد ترد على برنامج سخر من السعوديين المتقاعدين: نرفض بث هذه المواد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها من مغالطة وإساءة؛ إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.

وشددت مؤسسة التقاعد أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، والتي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وحملت على عاتقها خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة.

التقاعد ترفض المواد الإعلامية المسيئة:

ورفضت التقاعد بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم، مؤكدةً اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين، ومنها: برنامج تقدير والذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرًا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، إذ يقوم برنامج تقدير على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وهي: مسار “خبرة” و”مزايا” ومسار “الفعاليات” و”التمويل” و”المسؤولية الاجتماعية”.

وشددت على أنها تتابع باهتمام شديد كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين؛ حماية لمصالحهم واحتياجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية.

