شكرا لقرائتكم خبر عن بمجسم مسدس.. فلبيني يسطو على بنك بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة سلب تحت تهديد السلاح في فرع لأحد البنوك في مدينة الرياض، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ (25,500) ريال بعد تهديده لموظف البنك بإيذاء أحد العملاء الموجودين بمسدس، وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجاني في وقت وجيز والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث من العمر، واتضح أن السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن مجسّمٍ لمسدس، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

