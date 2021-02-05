السعودية | قائد القوات الجوية يدشن مرحلة القوات الجوية الذكية عبر تدشين منصة القناة التكاملية لأنظمة القوات الجوية

المناطق - الرياض

دشن سمو قائد القوات الجوية ;الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز ،مرحلة القوات الجوية الذكية عبر تدشين منصة القناة التكامليه لأنظمة القوات الجوية، والتي تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي والتي تجمع جميع الانظمة التقنية بمكان واحد لتحقيق التكامل والترابط فيمابينها وتبادل المعلومات بشكل سريع وآمن لخدمات أكثر كفاءة وفاعلية، وإطلاق أول نظام تم تطويره بإستخدام هذه المنصة وهو نظام “خدماتي” الذي يتيح لمنسوبي القوات الجوية الوصول لمعلوماتهم لشخصية وتقديم طلباتهم إلكترونياً سواء كانت إدارية أو خدمية أو شخصية.