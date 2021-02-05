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الخطوط الجوية توجه بعمل 50% من موظفيها عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية تفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفيها حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت شركة الخطوط الجوية أنها ستطبق هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

واستثنت من القرار الموظفين العاملين في المواقع التشغيلية والعاملين بنظام النوبات.

ودعت الشركة الجوية موظفيها إلى اتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مقرات العمل للحد من تفشي فيروس الجديد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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