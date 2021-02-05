شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية توجه بعمل 50% من موظفيها عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية تفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفيها حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت شركة الخطوط الجوية أنها ستطبق هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

واستثنت من القرار الموظفين العاملين في المواقع التشغيلية والعاملين بنظام النوبات.

ودعت الشركة الجوية موظفيها إلى اتباع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مقرات العمل للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.