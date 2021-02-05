شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مختص يوجه نصيحة لمرضى الجهاز التنفسي في ظل زيادة حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه استشاري الأمراض الصدرية، صالح الدماس، نصائح لمرضى الجهاز التنفسي بالتزامن مع زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونصح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية سواء في المنزل أو العمل، مشدداً على ضرورة غسل اليدين وارتداء الكمامة.

وأكد أن المملكة لم ترصد أي حالة من فيروس كورونا "المتحور" في المملكة، مضيفا أن ظهور سلالات جديدة من الفيروس أمر متوقع، لافتا إلى أن الفيروس المتحور لديه القدرة على الانتقال بسرعة عالية من شخص لآخر.

ولفت إلى أن سرعة انتقال العدوى في السلالة الجديدة من فيروس كورونا تفوق السلالة القديمة بحوالي من 40 إلى 70%.