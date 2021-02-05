شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يعاود العمل مجدداً بعد الخلل التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عاود تطبيق "توكلنا" للعمل بشكل جيد بعدما واجه عدة مشكلات مؤخرا بسبب الضغط الشديد عليه نتيجة إقبال أعداد كبيرة في وقت واحد للتسجيل.

كان تطبيق "توكلنا" قد تعرض أمس لمشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وظل الفريق التقني يعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ووجهت إدارة "توكلنا" رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر، مضيفة أن الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم، وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية: ( الاسم , رقم الهوية , الحالة الصحية , صالحة لغاية).