شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للتقاعد تعلن رفضها بث أي مواد إعلامية تسيء للمواطن المتقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد رفضها لما بثته إحدى القنوات الفضائية المحلية في إحدى فقرات برامجها من مغالطة وإساءة للمواطن المتقاعد.

وذكرت أن القناة تناولت حالة المواطن بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، مؤكدة رفضها لمثل هذه المواد.

وأكدت أن ما بثته القناة لا يعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع بها المواطن المتقاعد.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تعتز بالمتقاعدين الذين خدموا الوطن وأسهموا في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.