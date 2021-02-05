شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يُلقب بـ "غوغل السعودية" لدقة حفظه تواريخ الأحداث العالمية والمحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أرجع المؤرخ محمد المطلق قوة حفظه للوقت والمكان بدقة متناهية لكثرة متابعته للعديد من الأحداث المحلية والعالمية منذ عام 1956م.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن هويته بحفظ تواريخ الأحداث بدأت معه منذ أن كان في عمر 6 سنوات.

ولفت إلى أنه يتمتع بقوة ذاكرة وقوة حفظ لكافة الأحداث مثل الأحداث الرياضية والسياسية وغيرها.

ونوه بأنه حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علم نفس، مضيفا أن موهبته ليست وراثية.