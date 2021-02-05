شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح طريقة استرداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم استرداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية في حالة إلغائها أو انتهائها آليا من البنك.

جاء ذلك ردا على استفسار من مستفيد يتضمن: "في حال إلغاء تأشيرة العاملة المنزلية هل سيتم استرجاع مبلغ التأشيرة؟".

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية : "يتم استرداد الرسوم آليا من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099".