شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية تجديد هوية مقيم قبل موعد انتهاءها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية قبل الانتهاء بـ14 شهرًا.

جاء ذلك بعدما تلقت الجوازات استفسار من أحد المستفيدين قائلًا: "هل يمكن تحديد الإقامة قبل الانتهاء بثلاث أشهر؟" .

وقال الحساب الرسمي للجوازات: " بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا..وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول" .