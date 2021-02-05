شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قائد مركبة يتجاوز بطريقة مخالفة إشارة المرور في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تعمد قائد مركبة تخطي إشارة المرور أثناء وقوف السيارات الأخرى في مكة المكرمة، وتحديداً في حي العزيزية تقاطع شارع عبدالله خياط.

وأظهر المقطع السيارة وهي تتحرك في البداية نحو الجهة اليمني المسموح بسير السيارات بها، لكن بعد مسافة معينة انحرفت وغيرت اتجاهها نحو الطريق الآخر.

ورغم قدم المقطع المصور من عام 2017 إلا أن الإدارة العامة للمرور تفاعلت مع المقطع المتداول مؤكدة أنها رفعت بلاغا للقسم المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.