شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من المرور بشأن أسباب وقوع الحوادث المرورية وقت هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أسباب ازدياد خطر وقوع الحوادِث المرورية أثناء هطول الأمطار، ولماذا يُوصى بالقيادة بسرعات منخفضة.

وقالت المرور إن القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار يساهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

وأشارت المرور إلى أنه يحدث انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار بسبب أن تماسك الإطار وثباته على الطريق يقل عندما يتحرك فوق المياه، لافتة إلى أن احتمالية الانزلاق تزيد مع ارتفاع السرعة.