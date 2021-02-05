شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، وجازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة، بينما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلي شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

ونوه المركز بأن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.