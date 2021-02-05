شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حمد بن جروان يبارك لوالده زواجه الثاني ووالدته ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

مازح الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، والدته على الهواء بمباركته لوالده على الزواج، والتي ردت قائلة "ماشي يا حمد"

وقال بن جروان في لقاء ببرنامج الراصد أنه حوّل إصابته بمرض السرطان من موضوع شفقة إلى افتخار, وإنه تعايش مع السرطان منذ علمه بإصابته، خلال فترة علاجه حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتحوّل إلى شخص يراه الناس في اللقاءات والجمعيات التي تدعو للفخر، بدلاً من رؤيته في غرف العمليات وجلسات العلاج الكيماوي.

ودعا بن جروان كل مريض بالسرطان، بعدم الخلط بين المرض والموت، والنظر إلى الإيجابيات، مطالباً الجميع عند زيارة المرضى بعدم الحديث عن الموت والدعاء لهم بالشفاء.