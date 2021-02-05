شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد تكدس عمالة في سوق الأسماك بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهد سوق الأسماك في الدمام تكدس للعمالة، مما يعد مخالفة للاجراءات الاحترازية الصادرة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ورصدت لقطات، وفقا لقناة الإخبارية، تجمعات للعمالة الوافدة داخل السوق، فضلا عن عدم معرفة بعضهم لتطبيق "توكلنا" الذي صدرت بشأنه توجيهات بضرورة تفعيله لدخول الأسواق.

يذكر أن عددًا من الجهات الحكومية والخاصة أصدرت قرارات بعدم السماح بدخول المستفيدين والمتسوقين إلى تلك الجهات والأسواق والأماكن العامة دون تحميل تطبيق "توكلنا".