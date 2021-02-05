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بالفيديو .. رصد تكدس عمالة في سوق الأسماك بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهد سوق الأسماك في الدمام تكدس للعمالة، مما يعد مخالفة للاجراءات الاحترازية الصادرة للحد من تفشي فيروس الجديد.

ورصدت لقطات، وفقا لقناة الإخبارية، تجمعات للعمالة الوافدة داخل السوق، فضلا عن عدم معرفة بعضهم لتطبيق "توكلنا" الذي صدرت بشأنه توجيهات بضرورة تفعيله لدخول الأسواق.

يذكر أن عددًا من الجهات الحكومية والخاصة أصدرت قرارات بعدم السماح بدخول المستفيدين والمتسوقين إلى تلك الجهات والأسواق والأماكن العامة دون تحميل تطبيق "توكلنا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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