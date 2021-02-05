شكرا لمتابعة خبر عن " الثقافة" تعتزم تحويل مستشفى "عرقة" المهجور إلى مركز شامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الثقافة عن تحويل مستشفى "عرقة" إلى مركز ثقافي شامل؛ وذلك للاستفادة منه بعد أن ظل مهجوراً لعدة أعوام.

وذكرت تقارير أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل مشروعها لتحويل المستشفى الواقع بغرب الرياض إلى مركز ثقافي خلال الفترة القادمة، وفقا لقناة " العربية ".

ويذكر أن المستشفى افتتح عام 1993، وبلغت مساحته 20 ألف متر مربع، واستمر لعدة سنوات حتى تم إغلاقه عام 2001، وبعدها أصبح مهجورًا لسنوات طويلة مما دفع البعض لإطلاق العديد من الخرافات حوله منها وجود جن، وعفاريت وشبح لسيدة.