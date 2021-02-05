شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 327 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 327 حالة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وتعافي 257 حالة ، ووفاة 4 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 134 إصابة ، والمنطقة الشرقية 67 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 إصابة ، ومنطقة الباحة 17 إصابة ، فيما جاءت الإصابات بباقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حتى لمن تلقوا اللقاح أو سبق له الإصابة بالفيروس ، لوجود احتمال قائم بالعدوى .

كما تستمر وزارة الصحة في جهود استيراد عدة لقاحات ضد كورونا لتوفير الطلب أمام زيادة الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين ، كما سيتم افتتاح عدة مراكز للقاح على مستوى جميع المناطق .