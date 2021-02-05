«التنمية الاجتماعية» يكشف شروط الحصول على منتج آهل ومدة معالجة الطلب

كشف بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على منتج آهل والمدة التي تستغرقها معالجة الطلب.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أنه تتم معالجة طلب الحصول على تمويل آهل وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل في حال الموافقة على طلب التمويل.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن متابعة الطلب من خلال حسابك في موقع البنك الإلكتروني، ردًّا على استفسار أحد المستفيدين عبر «تويتر».

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن منتج آهل يهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.

ولفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أن من مميزات تمويل آهل، أنه يصل إلى 60 ألف ريال، وبدون فوائد أو رسوم. وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

شروط الحصول على منتج آهل

بإمكان كل موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص، أو متسبب، أو متقاعد، أو أرملة، أو مطلقة، أو مهجورة؛ التقدم للحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل آهل هي شروط الحصول على تمويل المنتجات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تمويل آهل يستهدف العملاء ممن مضى على إقفالهم تمويلهم السابق لدى البنك سنة.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، يشترط على الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص، وربة المنزل والطالب والمتسبب؛ تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك. أما الموظف الحكومي فلا يشترط له كفيل.

اقرأ أيضًا:

عودة منتج آهل.. تعرف على الشروط والإجراءات من بنك التنمية الاجتماعية

بحد أقصى 60 ألف ريال.. كيف تحصل على تمويل لترميم منزلك من بنك التنمية الاجتماعية؟