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أمانة جدة: إغلاق 65 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة جدة، اليوم الجمعة، إغلاق 65 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس .

وكانت أمانة العاصمة المقدسة كثفت جولاتها التفتيشية على الكثير من المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة للتأكد من الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية والبيئية وتوفير كل سبل السلامة الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن الفرق الميدانية نفذت عدة جولات تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرًا إلى أن الأمانة أعدت خططًا لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكدًا استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، وعدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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