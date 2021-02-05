أمانة مكة تغلق حراج الطيور والخردة وتعلق مواعيد شغله

أغلقت البلديات الفرعية والمرتبطة بمكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبمتابعة مباشرة من وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وضمن التعليمات الاحترازية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد الزايدي أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.