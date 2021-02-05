«مكافحة المخدرات» تكشف تفاصيل عملية الإطاحة بمقيم في جدة يروج الشبو

أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقيم باكستاني، كانت بحوزته أكثر من 107 كيلوجرامات من مادة «الميثأمفيتامين/الشبو» المخدرة.

وفي مداخلة مع «الإخبارية»، قال المتحدث الرسمي لـ«المديرية العامة» النقيب محمد بن خالد النجيدي؛ أن عملية الإطاحة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعقب مهربي ومستقبلي ومروجي المواد المخدرة داخل المملكة.

وأوضح قائلًا: «بعد توافر المعلومات، والقيام بالتحريات اللازمة، تمكنت فرقنا الميدانية في محافظة جدة من ضبط مقيم باكستاني وبحوزته 600 جرام من مادة (الميثأمفيتامين). وبتفتيش مقر سكنه تم ضبط كمية تقدر بـ 13 كيلوجرامًا و800 جرام من تلك المادة، كانت معدة للترويج، كما تم ضبط 18 (رول) أقمشة مشبعة بالمادة نفسها، بلغ وزنها 94 كيلوجرامًا، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة».

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